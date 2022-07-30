  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlatılan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı

Otoyolun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında yürütülen çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması için İstanbul istikametinin sağ ve orta, Ankara yönünün ise orta şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı.

Ulaşımın İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlandığı bölgede trafik yoğunluğu oluşması durumunda sürücüler, İstanbul istikametinde Abant, Ankara yönünde de Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Otoyoldaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın İstanbul istikametinde sol ve orta, Ankara yönünde ise sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:23
  • İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:21
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:20
  • Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarptı: 12 kişi yaralandı!30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:15
  • İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:12
  • RTÜK 'Jurassic World Kretase Kampı' adlı yapım hakkında inceleme başlattı30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:04
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:03
  • KDK'den filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi kararı30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:02
  • Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti