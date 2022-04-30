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Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu park alanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik akışı, zaman zaman durma noktasına geliyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

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