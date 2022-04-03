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AnadoluJet yurt dışında 7 noktayı Türkiye'nin turizm merkezlerine bağlıyor

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yaz sezonunda düzenleyeceği operasyonlar kapsamında yurt dışında 7 yeni noktaya daha uçuş başlatacak.
AnadoluJet yurt dışında 7 noktayı Türkiye'nin turizm merkezlerine bağlıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin gözde şehirleri İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bodrum'dan yurt dışındaki 7 noktaya daha uçarak, haftada toplam 31 sefer düzenleyecek.

AnadoluJet, Antalya'dan İngiltere Birmingham'a 4, aynı kente 20 Haziran'dan sonra 7, Almanya'nın Frankfurt şehrine 7, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (SAW) İtalya'nın Bergamo şehrine 7, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye 3, Bodrum'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e 1, Ankara'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e 3 ve İzmir'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3 frekans haftalık uçuş gerçekleştirecek.

Yurt dışı uçuşlarına 2020 itibarıyla başlayan AnadoluJet, bu yaz icra edeceği tüm turizm odaklı uçuşlarda ise 39 noktadan Akdeniz ve Ege'deki tatil noktalarına haftalık 248 frekans uçuşla turist taşıyacak.

AnadoluJet misafirleri, 31 Mayıs'a (dahil) kadar satın alacakları biletlerde 31 Temmuz'a (dahil) kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Ayrıntılı bilgi için "www.anadolujet.com" internet sitesi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Haber Kaynağı
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