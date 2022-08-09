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AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

Ucuz uçak bileti kampanyasına Türk Hava Yolları'nın ardından Anadolujet de dahil oldu. AnadoluJet yaptığı kampanyayla 299 liraya yurtiçi seferler düzenlemeye başlıyor.
AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet 299 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi Bilet satışlarına başladı. 9-10 Ağustos 2022 tarihlerinde biletlerini alanlar 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasındaki uçuşları seçip seyahat edebilecek.

Web ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde vergiler dahil tek yön Standart pakette 299 TL, ExtraJet pakette 419 TL, KonforJet pakette 449 TL olacak.

Kampanya kapsamında çağrı merkezleri, satış ofisleri ve acenteler üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergiler dahil tek yön Standart pakette 319 TL, ExtraJet pakette 439 TL, KonforJet pakette 469 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacak.

120 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Kampanya 120.000 koltuk sayısı ile sınırlandırıldı. Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi uçuşları kapsıyor. Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

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