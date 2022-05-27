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Anadolu’nun sorunları Haymana’da konuşuldu

Haymana Belediyesi ve Başkent Ankara ve Anadolu Platformu ile organize ettiği "Anadolu İnsanının Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu toplantı Haymana Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Anadolu’nun sorunları Haymana’da konuşuldu

Toplantıya Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Başkentliler Platformu ve Ankara Meclisi Başkanı Mehmet Akyol, Eski İçişleri Bakanı ve TBMM Başkan Vekili Mehmet Gazioğlu, Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya’nın yanı sıra eski milletvekilleri, emekli valiler, iş insanları ve akademisyenler katıldı.

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Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkentliler Platformu ve Ankara Meclisi Başkanı Mehmet Akyol bir Ankaralı olarak Haymana’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki rolü ve öneminin geç keşfedildiğini belirterek “Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği ve kazanıldığı toprakların Haymana olduğu gerçeği Belediye Başkanımız Özdemir Turgut’un çalışmaları sayesinde daha çok bilinir oldu. Başkanımız yaptığı hizmetlerle adeta Haymana’yı ihya etti. Başarılı çalışmaları ve ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyoruz. Temel ilkelerimiz olan, okumak-okutmak, çalışmak, üretmek verimliliği arttırmak odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla Bilim Kurulu, Danışma Kurulu gibi çeşitli kurullar oluşturduk. Her biri alanında duayen alim insanların yer aldığı bugünkü toplantımızın da bu anlamda çok verimli olacağına inanıyorum.” dedi.

Turgut “Kırsal Mahalle Kararı Alan İlk Belediyeyiz”
Büyükşehir yasasındaki değişikliğin ardından harekete geçerek 73 mahalleyi Kırsal Mahalle ilan ettiklerini belirten Başkan Turgut “Bu kararı alan ilk Belediyeyiz. Bu kararla birlikte vatandaşlarımız birçok avantaj ve muafiyetten yararlanacak. Göreve geldiğimizden beri birçok çalışmaya imza attık. ‘İlk İş Milli Park’ diyerek yola çıktık, 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu kararıyla “Tarihi Milli Park” ilan edildik. Hazırladığımız projeyle kaplıca suyumuzu ‘Dünyanın En İyi Termal Suyu’ olarak tescil ettirdik. İlçemize doğalgazı getirdik. Gençlik Merkezi, Yeni TOKİ Konutları ve Millet Bahçesi gibi birçok yapıyı ilçemize kazandırıyoruz. Haymanamız için çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızda çok değerli siyasetçilerimiz, bürokratlarımız ve akademisyenlerimiz var. Sizlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden de yararlandık. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu. 

Toplantının ardından, tarihi ve turistik mekânlarının gezdirildiği ziyaretçilere Haymana hakkında bilgiler verildi. 

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