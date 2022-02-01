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Analı kuzulu kurtarma operasyonu

Tokat’ta, ‘atresia ani’ hastalığı nedeniyle anüsü kapalı olarak dünyaya gelen kuzu, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan kuzu, satın alınan annesiyle birlikte Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getiril
Analı kuzulu kurtarma operasyonu

Kentte, ‘atresia ani’ hastalığı nedeniyle anüsü kapalı olarak dünyaya gelen kuzuyu, ihbar üzerine HAYTAP gönüllüleri sahiplendi. Ankara’ya getirilerek, ameliyat edilen kuzu sağlığına kavuştu. HAYTAP gönülleri, hayata tutunan kuzunun annesini de satın aldı. Bursa’daki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getiriler koyuna ‘Fairmont’, kuzusuna ise ‘Senem’ ismi verildi. HAYTAP bünyesinde görev yapan veteriner hekim Mustafa Agar, "Kuzumuz Tokat'tan geldi. Doğumsal olarak rahatsızlığı vardı. Kuzumuz Ankara'da ameliyat edildikten sonra çiftliğimize getirildi. Buradaki tedavilerini biz sürdürüyoruz. Şu an sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor ve hayatı boyunca da burada kalacak" dedi.

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Bir hayvansever dostumuzun ihbarı üzerine HAYTAP olarak tedaviye aldık. Bu kuzu sadece bir tanesi. Bunun gibi birçok hayvan var. Onların da yaşam haklarını görmemiz gerekiyor. Kuzu şu anda kucağımda ve gördüğünüz gibi annesi onu deli gibi arıyor. Onlar doğuştan şanslı olanlar diyelim. Gerekli tedaviler veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldı. Onları tanıdığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Kuzumuz ameliyat olmasaydı dışkı yapamadığı için 3 gün içinde ölecekti. Geçtiğimiz dönemlerde aynı hastalık nedeniyle tedavi ettirdiğimiz hayvanlar da var çiftliğimiz de. Senem de onlarla birlikte burada yaşayacak" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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