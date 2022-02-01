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Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak anaokulu/ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacaklarını bildirdi.
Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu anaokulu/ana sınıfı desteğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Destek programı için yılda 500 milyon lira kaynak ayıracaklarını ifade eden Yanık, çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirtti.

Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/ana sınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, desteğin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokuluna/ana sınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile belirleyeceğimiz destek tutarını her yıl ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız.

Bu yardım programımız için yılda 500 milyon lira kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak anaokulu/ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu/ana sınıfına gitmesini sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunacağız."

"Hiçbir maliyet çocuklarımızdan önemli değildir"
Hayata geçirilecek yeni destek programının önemine dikkat çeken Bakan Yanık, "3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu/ana sınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, destek için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağını, başvuru tarihinin gelecek günlerde belirleneceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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