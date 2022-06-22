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Anaokulunda kaybolan 3 çocuk kaldırımda yürürken bulundu

İZMİR'de özel bir anaokuluna giden 4 yaşındaki 3 çocuk, kaybolduktan 3 saat sonra kaldırımda yürürken bulundu. Ailelerin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Anaokulunda kaybolan 3 çocuk kaldırımda yürürken bulundu

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda iddiaya göre, yaz okuluna giden 4 yaş grubu 3 çocuğun, dün saat 11.40'ta kayıp olduğu anlaşıldı. 3 çocuğun kayıp olduğunun fark edilmesinin ardından anaokulu, çocukların bulunması için harekete geçti. Bu sırada Çay Mahallesi'nde 3 çocuğun kaldırımda tek başına yürüdüğünü gören bir minibüs şoförü durumu polise bildirdi. Çocuklar ihbarın ardından kaybolduktan 3 saat sonra bulundu.

Çocuğu kaybolan ailelerden, şikayetçi olan anne Deniz Can Sunkur, "Bize haber vermediler. Bulsalar, teslim edip konuyu örtbas edeceklerdi. Şikayetçi olduk. Paramızı verip çocuklarımızı emanet ettik. Sorumsuzluk. Hukuki anlamda konunun peşini bırakmayacağız" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ailelerden gelen şikayet üzerine inceleme başlattı. Bu arada  çocukların bulunma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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