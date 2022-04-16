  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Anayasa Mahkemesi 311 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesine 31 Mart'a kadar toplam 392 bin 758 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 311 bin 97'si mahkemece sonuçlandırıldı.
Anayasa Mahkemesi 311 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

Yüksek Mahkeme, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Mart 2022'ye kadar geçen süreçteki başvuru istatistiklerini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde Anayasa Mahkemesine 392 bin 758 başvuru yapıldı, bunlardan 311 bin 97'si sonuçlandırıldı. Yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 79,2 olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte mahkemeye en fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı. En fazla bireysel başvurunun sonuçlandırıldığı yıl ise 89 bin 651 ile 2017 oldu.

Sonuçlandırılan başvurulardan 267 bin 610'unda kabul edilemezlik kararı veren Yüksek Mahkeme, 28 bin bin 402 müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında en az bir ve birden fazla hakkın ihlal edildiğine karar verdiği toplam 28 bin 710 başvurudan 20 bin 318'ini adil yargılanma hakkı oluştururken, bunun oranı yüzde 70,8 olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,6 ile mülkiyet hakkının ihlali, yüzde 8,8 ile ifade özgürlüğünün ihlali, yüzde 2,6 ile özel hayat ve aile hayatının korunması hakkının ihlali, yüzde 1,8 ile kötü muamele yasağı hakkının ihlali ve diğer ihlal kararları izledi.

Yüksek Mahkeme, ihlal sonucuna vardığı kararlardan 11 bin 882'sini 2021'de sonuçlandırırken bunun yıllara göre dağılımındaki oranı yüzde 41,4 olarak kayıtlara geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gençlerle bir araya geldi16 Nisan 2022 Cumartesi 10:15
  • Sayıştay Başkanlığında üye seçimi yapılacak16 Nisan 2022 Cumartesi 09:55
  • İsrail durmuyor: Türkiye'den kına16 Nisan 2022 Cumartesi 09:53
  • ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Endişeliyiz16 Nisan 2022 Cumartesi 09:28
  • Hırsızlık şüphelilerine 'Bahar Temizliği' operasyonu16 Nisan 2022 Cumartesi 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
  • Türk Yıldızları'nın Ağrı semalarındaki 'ay yıldızlı' gösterisi nefes kesti15 Nisan 2022 Cuma 16:31
  • Türkiye’nin ilk 'kömür deneyim ocağı' açıldı15 Nisan 2022 Cuma 16:08
  • Arnavutköy'de fabrika çatısında yangın15 Nisan 2022 Cuma 16:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak15 Nisan 2022 Cuma 16:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti