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Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce kimdir, nereli, kaç yaşında?

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylamada Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Sayıştay kontenjanından Muhterem İnce seçildi. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce kimdir, nereli, kaç yaşında, AYM'de kaç yıl görev yapacak?
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylamada Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Muhterem İnce seçildi. 

SAYIŞTAY’DA BELİRLENEN ÜÇ İSİM ARASINDAN SEÇİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda Anayasa Mahkemesi’nde boşalacak üyelik için gizli oylama yapıldı. Boşalacak üyelik Sayıştay kontenjanından seçilmiş üyelikti. Bu nedenle Sayıştay’dan 3 isim bildirilmişti. O isimler 1. Daire Başkanı Ali Osman Güçlü, 2. Daire Başkanı Nükrettin Parlak ve 6. Daire Üyesi Muhterem İnce’ydi. Bu isimler 22 Eylül’de Sayıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçimle belirlenmişti. 

GİZLİ OYLAMA YAPILDI

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri arasında bu 3 aday isim için gizli oylama yapıldı. İlk tur oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu bulamadı ve ikinci tur oylama yapıldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan 2 isim olan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya yapıldı. Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, 14'ünü ise Nükrettin Parlak aldı. 6 oy geçersiz sayıldı. Böylece Anayasa Mahkemesi’nde boşalacak üyeliğe Muhterem İnce seçildi.

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CHP VE HDP KATILMADI

Anayasa Mahkemesi üyeliği oylamalarına CHP ve HDP oylamaya katılmadı.

12 YILLIĞINA SEÇİLİYORLAR

Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor ve üyeler 12 yıl için seçiliyorlar. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemiyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılıyorlar. AYM’de Sayıştay’ın 2 üye kontenjanı bulunuyor. 

MUHTEREM İNCE KİMDİR?

Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminin ardından internette Muhterem İnce kimdir, nereli, kaç yaşında, AYM'de kaç yıl görev yapacak gibi sorulara cevap aranmaya başladı.

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1970 ÇANAKKALE DOĞUMLU

Gazete İlksayfa olarak bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Muhterem İnce kimdir: 1970 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. Ekim 2022 tarihi itibarıyla 52 yaşında olan Muhterem İnce, AYM'de 12 yıl boyunca görev yapabilecek. 

ilköğretim, orta ve lise öğrenimini Balıkesir Edremit’te yaptı. 1993’te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞI, SAYIŞTAY ÜYELİĞİ

Sırasıyla 18 Temmuz 1994 ile 15 Eylül 1997 tarihleri arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 15 Eylül 1997 ile 23 Ekim 2000 tarihleri arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 25 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2002 tarihleri arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 12 Ekim 2002 ile 22 Ekim 2005 tarihleri arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 27 Ekim 2005 ile 8 Eylül 2009 tarihleri arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 15 Eylül 2009 ile 5 Eylül 2011 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 6 Eylül 2011 ile 23 Temmuz 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2 Ağustos 2013 ile 20 Şubat 2014 tarihleri arasında Personel Genel Müdür Vekili görevlerinde bulunmuş, 20 Şubat 2014 tarihli 2014/130 ve 2014/131 sayılı Müşterek Kararname ile Personel Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2016 tarihli resmi gazete sayısında yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine atanmıştır. 10 Eylül 2016 tarihine kadar görevini sürdüren İnce, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı.
7 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 29 Haziran 2022 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Muhterem İnce İngilizce bilmektedir.”

 

www.gazeteilksayfa.com

 


 

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