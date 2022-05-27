ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu

ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son bir haftada 1 milyon 226 bin 800 adet mevsimlik çiçek, 772 adet ağaç ve 18 bin 800 çalı bitkisini toprakla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle Başkent’in birçok noktasında peyzaj ve çiçek dikimi çalışmalarıyla hem vatandaşlara hem de seyahat eden sürücülere görsel bir şölen sunuyor.

ANFA Genel Müdürlüğü, yerli üreticilerden satın alınan çiçek, ağaç ve çalı bitkilerini bulvar, cadde, orta refüj, rekreasyon alanları ile parklara dikerek kenti güzelleştiriyor.

SON 1 HAFTADA 1 MİLYONU AŞKIN ÇİÇEK DİKİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son bir haftada Başkent genelinde 1 milyon 226 bin 800 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirirken, 772 adet ağaç ve 18 bin 800 çalı bitkisini de toprakla buluşturdu.

ANFA ekipleri bölge bölge çalışarak rengarenk çiçek, ağaç ve çalı bitkilerinin dikimine aralıksız devam edecek.