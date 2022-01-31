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ANFA Güvenlik ekipleri de can dostlarını besleme faaliyetlerine destek oluyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü can dostları besleme faaliyetlerine ANFA Güvenlik ekipleri de destek olmaya başladı. 
ANFA Güvenlik ekipleri de can dostlarını besleme faaliyetlerine destek oluyor

Büyükşehir Belediyesi, “Başkent’te her can değerlidir” anlayışı ile hayvan dostu uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerde besleme çalışmalarını artırdı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra besleme faaliyetlerine destek veren ANFA Güvenlik personeli de ‘can dostlara’ mama ulaştırıyor.

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ANFA GÜVENLİK EKİPLERİ HER HAFTA BİN 200 KG MAMA DAĞITIYOR
Ankara’da sahipsiz sokak hayvanlarının kış aylarında da yanında olan Büyükşehir Belediyesi ekip sayısını da artırarak daha çok sokak hayvanına ulaşmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda ANFA Güvenlik ekipleri de Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine destek olmak için Büyükşehir Belediyesine ait rekreasyon alanları ve parklarda yoğun olarak besleme faaliyetlerine katılıyor.

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Sağlık İşleri Daire Başkanlığından haftalık olarak temin edilen bin 200 kg mamayı doğada yaşan sahipsiz hayvanlara ulaştırdıklarını belirten ANFA Güvenlik Koordinatörü İsmail Saymaz, şu bilgileri paylaştı:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerdeki sorumluluk sahalarında görev yapan 3 bin 716 personelimizle mevsim şartlarının ağırlaşması ve kötü hava koşullarında yiyecek bulmakta zorluk yaşayan can dostlarımızı düzenli olarak beslemekteyiz. Sahipsiz dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için personelimiz belirli periyotlarda sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek.”

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