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ANFA'dan yeni bir şeffaflık uygulaması

“Yeşilin Başkenti” sloganı ile harekete geçen ANFA Genel Müdürlüğü, kent genelinde yapılan yeni dikimler dâhil tüm çalışmaların sayısal verilerini her hafta cumartesi günü sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşacak.
ANFA'dan yeni bir şeffaflık uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olan hesap verebilirlik ve şeffaf belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. “Yeşilin Başkenti” sloganı ile harekete geçen ANFA Genel Müdürlüğü, kent genelinde yapılan yeni dikimler dâhil tüm çalışmaların sayısal verilerini her hafta cumartesi günü sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşacak.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kent yönetiminde 'şeffaflık ve hesap verilebilirlik’ anlayışı tüm birimlerde yaygınlaşmaya devam ediyor.
    ANFA Genel Müdürlüğü de bu anlayış doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri ile Ankara genelinde dikilen tüm çiçek ve ağaç çalışmalara ilişkin sayısal verileri her hafta cumartesi günleri sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşacak.

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HAFTALIK ÇİÇEK VE AĞAÇ DİKİMİ VERİLERİ YAYIMLANACAK
    Meclis toplantıları ve ihaleleri canlı yayınla kamuoyuna açık hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yapılan alt ve üst yapılar başta olmak üzere ulaşım ve yeşil alan projelerinin toplam maliyetlerini de kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
     ANFA Genel Müdürlüğü de kent genelinde başlattığı ağaç seferberliği çalışmalarına ilişkin bilgileri haftalık olarak yayımlama kararı aldı. Ankara’nın 25 ilçesinde; ağaç, çiçek ve çalı gruplarının dikim çalışmaları bir yandan devam ederken yeni dikimler dâhil tüm çalışmaların sayısal verileri her hafta cuma günleri kamuoyuyla paylaşılacak. 
     Vatandaşlar bundan sonra ANFA Genel Müdürlüğü'ne ait; "twitter.com/AnfaAnkara", "www.instagram.com/anfaankara", "www.facebook.com/ANFAANKARA" adresleri ile web sayfası üzerinden bu verileri takip edebilecek.
     ANFA Genel Müdürlüğü, yeni uygulama ile 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında;
-3 bin 498 adet ağaç,
-356 adet meyve ağacı,
-154 bin 142 adet çalı,
-Bin 250 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdiğini duyurdu.
     Tüm yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını da yürüten ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran ayına kadar Ankara’da 70 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

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