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ANGİAD'da seçim heyecanı

Ankara Genç İş Adamları Derneği'nin (ANGİAD) mart ayında yapılacak 15'inci Dönem Yönetim Kurulu seçimlerinde iş insanı Ayşegül Yücel, '30'uncu yıla 2'nci Kadın Başkan' sloganıyla adaylığını açıkladı.
ANGİAD'da seçim heyecanı

ANGİAD'ın 15'inci Dönem Yönetim Kurulu seçimleri mart ayında gerçekleşecek. Seçimlerde iş kadını Ayşegül Yücel tek kadın aday olarak yarışta yer alıyor. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde yöneticilik yapan Yücel, uzun yıllardır çeşitli kademelerinde yer aldığı sivil toplum kuruluşlarındaki tecrübesiyle de dikkat çekiyor. ANGİAD'ın şu ana kadar ilk ve tek kadın başkanı olan Fatma Semiz'den sonra şimdi de iş insanı Ayşegül Yücel, '30'uncu yıla 2'nci Kadın Başkan’ sloganıyla yarıştaki iddiasını ortaya koymayı amaçlıyor. ANGİAD'ın mevcut yönetiminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Yücel, 13 yıllık dernek serüveni boyunca 10, 11, 13 ve 14'üncü dönemlerde asil üyelik, genel sekreterlik ve kadın platformu başta olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik projelerde aktif rol alırken; inşaatla ilgili sektörel komisyonlarda da çalışmalarını sürdürdü.

‘DERNEĞİMİZİ DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ’

ANGİAD üyesi olmaktan her zaman onur duyduğunu ifade eden Yücel, “Marka değeri yüksek olan derneğimizi gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarını göz önüne alarak daha da ileri seviyelere taşıyabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Göreve geldiğimizde öncelikli hedefimiz, elbette ki, birlik ve beraberlik olgusundan hareketle üyelerimizin ekonomik menfaatlerine yönelik çalışmalar yapmak ve derneğimizin marka bilinirliliğine katkı verecek projeleri hayata geçirmektir. Ayrıca gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla derneğimizin ruhunu ve dinamizmini canlandırarak daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. ANGİAD’ın tüm ilke, hedef ve teamüllerine inanmış ve benliğinde hissetmiş biri olarak, ANGİAD’ın en güçlü sivil toplum kuruluşu olması ve üyelerimizin ekonomik büyümelerine maksimum katkı sunabilmek adına ekibimle birlikte biz hazırız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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