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Anıtkabir nerede? Ankara'da Anıtkabir'e nasıl gidilir?

Mustafa Kemal Atatürk için yapılan anıt mezar olarak bilinen Anıtkabir, Ankara'ya yolu düşenlerin en sık ziyaret ettikleri yerlerin başında geliyor. Peki Ankara'da Anıtkabir'e nasıl gidilir? Adresi ve konumu...
Anıtkabir nerede? Ankara'da Anıtkabir'e nasıl gidilir?

Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan ve her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Mustafa Kemal Atatürk için yapılan anıt mezar olarak bilinen Anıtkabir'e nasıl gidilir? Ankara'ya gelipte Anıtkabir'i görmeden gitmek istemenler Anıtkabir'in konumu ve gidiş yollarını merak ediyor. İşte Anıtkabir'in tam adresi...

ANITKABİR'İN ADRESİ

Adres: Mebusevleri Mah. Anıt Cad. Anıttepe Çankaya, Ankara

Telefon: +90 312 231 2805

ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün için yapılan anıt mezar olan Anıtkabir'e toplu taşımayı kullanarakta gitmek mümkün. İşte Ankara'daki toplu taşımalarda Anıtkabir'e gitme yolları.

Ulus konumundan Anıtkabir konumuna Metro - M1, Otobüs - 220-3 ile gitmek 28 dk sürer.

Aşti konumundan Anıtkabir konumuna Otobüs - 339-3 ile gitmek 37 dk sürer.

Ankamall konumundan Anıtkabir konumuna Otobüs - 282 ile gitmek 24 dk sürer.

Kızılay Avm konumundan Anıtkabir konumuna Otobüs - 221-3 ile gitmek 16 dk sürer.

Kızılay konumundan Anıtkabir konumuna Otobüs - 221-3 ile gitmek 16 dk sürer.

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ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Haftanın her günü, 09:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir, 10 Kasım gibi yılın belli günlerinde protokolü de ağırladığı için ziyaret saatlerinde ufak değişiklikler söz konusu olabiliyor. Ancak bu değişiklikler kısıtlamadan daha çok, ziyaret saatlerinin uzaması şeklinde oluyor.

 

www.gazeteilksayfa.com

 

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