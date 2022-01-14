Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay görevden alındı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti.
Siyahlar içinde gittiği Anıtkabir'de yağmur altında tekerlekli sandalyeyle ziyaretini gerçekleştiren Bülent Ersoy, kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle gündem oldu.
Kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle tepki gösteren bir kesim üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
ANITKABİR'DEKİ GÖREVİNDEN ALINDI
Üniformalı subayla ilgili başlatılan incelemenin ardından Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir'deki görevinden alındı.
HAKKARİ'DE GÖREVLENDİRİLDİ
Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkari Yüksekova’ya görevlendirildi.
EMEKLİYE AYRILACAK
Albay Sert’in çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra da emekliye ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
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