  • BIST 2.055,46
  • Altın 788.18698
  • Dolar 13.5625
  • Euro 15.5376
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay görevden alındı

Sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasında şemsiye tutan Albay görevden alındı.
Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay görevden alındı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti.

Siyahlar içinde gittiği Anıtkabir'de yağmur altında tekerlekli sandalyeyle ziyaretini gerçekleştiren Bülent Ersoy, kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle gündem oldu.

Kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle tepki gösteren bir kesim üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ANITKABİR'DEKİ GÖREVİNDEN ALINDI
Üniformalı subayla ilgili başlatılan incelemenin ardından Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir'deki görevinden alındı.

HAKKARİ'DE GÖREVLENDİRİLDİ
Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkari Yüksekova’ya görevlendirildi.

EMEKLİYE AYRILACAK
Albay Sert’in çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra da emekliye ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev sahibi, kiracısının evine baltayla saldırdı14 Ocak 2022 Cuma 12:35
  • Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet14 Ocak 2022 Cuma 12:24
  • Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede14 Ocak 2022 Cuma 12:23
  • Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı14 Ocak 2022 Cuma 12:23
  • Mersin'de kaçakçı ve tefecilere operasyon: 12 gözaltı 14 Ocak 2022 Cuma 12:22
  • Ambulansla yarışmak için çağrı merkezini aramış14 Ocak 2022 Cuma 12:21
  • Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı14 Ocak 2022 Cuma 12:19
  • 'Dernek Üyelik Başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek14 Ocak 2022 Cuma 11:37
  • İŞKUR geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etti14 Ocak 2022 Cuma 11:14
  • 'Dernek üyelik başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek14 Ocak 2022 Cuma 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti