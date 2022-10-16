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Anıtkabir'in yorulmaz koruyucuları
Anıtkabir'in yorulmaz koruyucuları
Anıtkabir'de iki saat boyunca hareket etmeden saygı nöbeti tutan askerlerin nöbet değişimi sırasındaki ilgi kameralarımıza böyle yansıdı.
16 Ekim 2022 Pazar 11:46
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.