  • BIST 2.532,50
  • Altın 958.114
  • Dolar 17.6369
  • Euro 17.9867
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı

Ankara 2 No'lu Barosu, 13 Temmuz itibarıyla üye sayısının 2 bin 39 olduğunu bildirdi.
Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı

Barodan yapılan açıklamada, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 13 Ocak'ta üye sayısının 2 binin altına düştüğüne dair baroya yazı gönderildiği, Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesi gereğince de üye sayısının 2 bine tamamlanması için 6 ay süre tanındığı kaydedildi.

Sürenin son günü olan 13 Temmuz'da Ankara 2 No'lu Barosunun üye sayısının 2 bin 39 olduğu belirtilen açıklamada, 32 avukatın üyelik işlemlerinin ise devam ettiği, ilgili belgelerin de TBB'ye gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca baro bünyesinde mevcutta 255 stajyer avukatın bulunduğu ve stajyer avukat başvurularının devam ettiği aktarılan açıklamada, meslek içi çalışmaların da sürdürüldüğü belirtildi.

Avukatlık Kanunu'nda 2020'de yapılan değişiklikle 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni baro kurulmasına imkan tanınmıştı.

Kanunda avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB'nin, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildireceği, bu süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verileceği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeden hırsızlık yapan şüpheliler kendilerini uyaranlara ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı19 Temmuz 2022 Salı 22:10
  • Bağcılar’da ağaçlıkta kadın cesedi bulundu19 Temmuz 2022 Salı 20:13
  • Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyeleri yakalandı19 Temmuz 2022 Salı 20:12
  • Damadını bıçakla yaraladı19 Temmuz 2022 Salı 19:14
  • Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi19 Temmuz 2022 Salı 18:18
  • Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi19 Temmuz 2022 Salı 18:17
  • Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemini reddetti19 Temmuz 2022 Salı 17:21
  • Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı19 Temmuz 2022 Salı 17:20
  • Van'da, araçtaki 10 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu19 Temmuz 2022 Salı 16:22
  • Sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalandı18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti