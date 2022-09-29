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Ankara 99 yıldır Başkent

Ankara, Başkent oluşunun 99. yılı anısına düzenlenecek ‘Başkent Ankara Koşusu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Ankara 99 yıldır Başkent

İlk kez düzenlenecek koşu, 16 Ekim 2022 Pazar günü Eymir Gölü’nde gerçekleştirilecek. ‘Afet Gönüllüsü Ol Yaşamın Peşinden Koş’ sloganıyla düzenlenecek koşuya katılmak isteyenler Ankaralılar, www.baskentankarakosusu.com başvuruda bulunabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin spora olan ilgisini artırmak ve şehri sporun da başkenti yapmak amacıyla çeşitli spor etkinliklerini desteklemeye devam ediyor. Sporun desteklenmesi amacıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara, şimdi de Başkent oluşunun 99. yılı anısına düzenlenecek olan ‘Başkent Ankara Koşusu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

AFET FARKINDALIĞI OLUŞACAK

Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Türkiye Ormancılar Derneği ve Bilim Ağacı Vakfı’nın birlikte düzenlediği etkinlikle ayrıca, 13 Ekim’in Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olması nedeniyle afet riskine karşı farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor. ‘Afet Gönüllüsü Ol Yaşamın Peşinden Koş’ sloganıyla, 16 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Eymir Gölü’nde gerçekleşecek olan 10K ve 5K koşusuna katılmak isteyenler www.baskentankarakosusu.com üzerinden başvuru yapabilecek.


 

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