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Ankara Adliyesi'nde intihar girişimi: Polis ikna etti

Ankara Adliyesi'nde 4'üncü katın penceresine çıkarak bir genç intihar girişiminde bulundu. Gencin adının 30 yaşındaki Bulut H. olduğu öğrenildi. Bulut H., polis tarafından ikna edilerek indirildi. Neden intihar etmek istediği henüz bilinmiyor.
Ankara Adliyesi'nde intihar girişimi: Polis ikna etti

Ankara Adliyesi'nde 4'üncü katın penceresine çıkarak bir genç intihar girişiminde bulundu. Gencin adının 30 yaşındaki Bulut H. olduğu öğrenildi. Bulut H., polis tarafından ikna edilerek indirildi. Neden intihar etmek istediği henüz bilinmiyor. 

Çarşamba günü akşam saatlerinde adliyenin 4'ncü katına çıkarak atlamak isteyen Bulut H.'yi gören adliye çalışanları polise haber verdi. Polis ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Polis, Bulut H.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye görevlileri de yerde hava yastığı açarak önlem aldı. Bulut H., polisin yaklaşık 20 dakika süren çabasıyla ikna edilerek pencereden indirildi. Bulut H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

 

 

 

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