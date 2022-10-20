Ankara Adliyesi'nde intihar girişimi: Polis ikna etti

Ankara Adliyesi'nde 4'üncü katın penceresine çıkarak bir genç intihar girişiminde bulundu. Gencin adının 30 yaşındaki Bulut H. olduğu öğrenildi. Bulut H., polis tarafından ikna edilerek indirildi. Neden intihar etmek istediği henüz bilinmiyor.