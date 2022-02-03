  • BIST 1.957,90
  • Altın 778.69447
  • Dolar 13.5548
  • Euro 15.5133
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Ankara ayazında vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Altındağ Belediyesi, Altındağ'da bulunan hastanelerin önlerinde sıcak çorba ikramı yapmaya devam ediyor. 
Ankara ayazında vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Sabahın erken saatlerinde başlayan sıcak çorba ikramı, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Altındağ Belediyesi'nin ikramından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, Altındağ Belediyesi ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

HERKES FAYDALANIYOR
Ankara'nın büyük ve kapsamlı hastanelerinin Altındağ'da bulunduğuna dikkati çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hastanelerimiz 24 saat çalışıyor, dolayısıyla buralarda insan yoğunluğu çok fazla... Ayrıca bölgede üniversite ve öğrenci yurtları da bulunduğu için, üniversite öğrencilerimiz de sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor. Sabah işe gitme telaşında olan vatandaşlarımız ve toplu taşımada görevli olan şoförlerimiz de çorba dağıtım hizmetimizden faydalanıyor." dedi. Başkan Balcı "Hem Ankara'nın sabah ayazını, hem de gönülleri bir parça ısıtmak için her sabah yüzlerce bardak çorba ikramı yapıyoruz. Ekiplerimiz dönüşümlü olarak hastane önlerinde vatandaşlarımıza ikramda bulunuyor. Görüyoruz ki, herkes bundan çok memnun... " ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da jandarma iki ayrı operasyonda 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi03 Şubat 2022 Perşembe 12:30
  • Atık Pil Yarışması sonuçlandı03 Şubat 2022 Perşembe 04:23
  • Keçiören Belediyesi, Büşra Aydar’ın hayallerini gerçekleştirdi03 Şubat 2022 Perşembe 03:21
  • ABB'den başkentli miniklere yarıyıl karne hediyesi03 Şubat 2022 Perşembe 02:21
  • Başkan Mansur Yavaş, üniversite rektörleriyle bir araya geldi03 Şubat 2022 Perşembe 00:28
  • Pursaklar Belediyesi okulları baştan aşağı dezenfekte ediyor03 Şubat 2022 Perşembe 00:25
  • Başkan Ertuğrul Çetin, Mahalle Konaklarında vatandaşlarla buluşuyor03 Şubat 2022 Perşembe 00:22
  • Kahramankazan Belediyesi ekipleri sahada buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor03 Şubat 2022 Perşembe 00:20
  • Keçiören Doğal Yaşam Parkı'nda kar güzelliği02 Şubat 2022 Çarşamba 15:39
  • “Bir mont bir bot” kampanyası 4 bin çocuğa ulaştı02 Şubat 2022 Çarşamba 03:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti