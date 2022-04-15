  • BIST 2.478,13
  • Altın 928.307
  • Dolar 14.6328
  • Euro 15.8372
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Ankara Bilim Üniversitesi akademisyen alıyor

Başkent’te kurulu Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alımı yapacak. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyen alımı için ilana çıktı. İlanla birlikte başvurular başladı ve 29 Nisan’da son buluyor.
Ankara Bilim Üniversitesi akademisyen alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te kurulu Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alımı yapacak. 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyen alımı için ilana çıktı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre üniversiteye çok sayıda öğretim elemanı alınacak. 

Başvurular 15 Nisan tarihi itibariyle başladı ve 29 Nisan’da son buluyor. 

Ankara Bilim Üniversitesi akademisyen alım ilanının detayları için TIKLAYIN

ankara-bilim-universitesi-akademisyen-aliyor-ilani.jpg

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alanya HEP Üniversitesi akademisyen alacak13 Nisan 2022 Çarşamba 10:06
  • Kahramankazan ve Kızılcahamam nüfus müdürlükleri onarılıyor13 Nisan 2022 Çarşamba 10:01
  • Polatlı Tigem’den satılık reforme sığır13 Nisan 2022 Çarşamba 09:53
  • Nişantaşı Üniversitesi akademisyen alacak12 Nisan 2022 Salı 11:13
  • Yaşar Üniversitesi akademisyen alıyor12 Nisan 2022 Salı 11:09
  • Aydın Çine Hacıpaşalar’da icradan satılık 30 dönüm zeytinlik12 Nisan 2022 Salı 11:05
  • Altındağ Karapürçek’te icradan satılık 3+1 konut11 Nisan 2022 Pazartesi 12:16
  • Kırıkkale Gürler’de mahkemeden satılık konut11 Nisan 2022 Pazartesi 12:11
  • Çubuk Çakırlı’da icradan satılık 83 dönüm tarla11 Nisan 2022 Pazartesi 11:09
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak09 Nisan 2022 Cumartesi 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti