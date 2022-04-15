Ankara Bilim Üniversitesi akademisyen alıyor

Başkent’te kurulu Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alımı yapacak. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyen alımı için ilana çıktı. İlanla birlikte başvurular başladı ve 29 Nisan’da son buluyor.