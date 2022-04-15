Ankara Bilim Üniversitesi akademisyen alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te kurulu Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alımı yapacak.
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyen alımı için ilana çıktı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre üniversiteye çok sayıda öğretim elemanı alınacak.
Başvurular 15 Nisan tarihi itibariyle başladı ve 29 Nisan’da son buluyor.
Ankara Bilim Üniversitesi akademisyen alım ilanının detayları için TIKLAYIN.
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