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Ankara Büyükşehir balım alımı yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 7 ton balık alımı yapacak. Başkanlık balık alımı için ihaleye çıktı.
Ankara Büyükşehir balım alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 7 ton balık alımı yapacak. 

Başkanlık balık alımı için ihaleye çıktı. 

İhale ile 3500 kg levrek, 3500 kg de çupra alınacak. 

Şartnamede “Sipariş cetvelinde bulunan ürünlerin teslimatlarının kapalı kasalı, hijyenik, soğutuculu, firigofirik araçlarla yapması zorunludur” denildi.  

Ankara Büyükşehir balım alım ihalesi ve ilanının detayları için TIKLAYIN

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