  • BIST 2.055,43
  • Altın 795.58104
  • Dolar 13.7943
  • Euro 15.647
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde sokak köpeklerinin çocuklara yönelik saldırıları tartışıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 yılı ilk oturumunda gündem Halk Ekmek kuyrukları ve sokak köpeklerinin çocuklara yönelik saldırıları oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde sokak köpeklerinin çocuklara yönelik saldırıları tartışıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin (ABB) yeni yıldaki ilk oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Katip üyelerin, soru önergelerini okumasının ardından Halk Ekmek kuyrukları ve sokak köpeklerinin çocuklara yönelik saldırıları gündeme geldi.

AK Partili Meclis üyeleri Abdullah Emin Tekin ve Fatih Ünal'ın verdiği önergede, "Halk Ekmek tarafından ekmekler büfelere uzun kuyruklar oluşturduktan sonra mı getiriliyor? Günde kaç kere ekmek getiriliyor? Bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma yapılıyor mu?" soruları yer aldı.

Önergeye ilişkin söz alan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Halk Ekmek'teki sıkıntı nedeniyle ilçe belediyelerinin sürece dahil olduğunu, kendilerinin de 1,25 liradan ekmek satışına başladıklarını belirtti.

ABB'ye bağlık Halk Ekmek Fabrikası'nın bazı ilçelerde günlük 3 olan ekmek servisini 2'ye düşürdüğünü ileri süren Oğuz, "İlçelere günlük gönderilmesi gereken ekmeği 2 bin-3 bin eksik gönderdiğinde maalesef Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruklar oluşuyor. Elimizde günlük 1 milyon 500 bin tane üretim yapabilecek bir tesis var. Biz bu tesisi maalesef verimli kullanamıyoruz. İlçelere gönderilen ekmek sayısı sürekli değişkenlik gösteriyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da 2017 Aralık ayında 16 milyon 152 bin ekmek üreten Halk Ekmek'in Aralık 2021'de 28 milyon 162 bin ekmek ürettiğine dikkati çekti.

Halk Ekmek'in günlük 950 bin ile 1 milyon arası ekmek üretimi yaptığını ifade eden Neslihanoğlu, "O kuyrukların oluşmasındaki sebep Halk Ekmek'e olan rağbetin artması. Maliyetler artmasına rağmen ekmek fiyatı artmadı. Şu anda ekmek maliyetleri 2,5 ile 3 lira civarı, burası 1,25 liraya insanlarımıza ekmek üretmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sokak hayvanları ve barınaklar
Ankara'da sokak köpeklerinin son zamanlarda çocuklara yönelik saldırılarını hatırlatan AK Partili Meclis üyelerince verilen önergede, "Hayvan barınaklarının sayılarının ve şartlarının iyileştirilmesi için bir çalışma yapılıyor mu? Vatandaşlarımızın güvenliği ve sahipsiz sokak hayvanlarını koruma altına alınması için ABB ne gibi çalışmalar yapıyor? 2020 bütçesinde sokak hayvanları için ayrılan bütçe geçmiş yıllara göre neden düşürüldü?" soruları yöneltildi.

Önergeye ilişkin söz alan AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, ABB'nin barınak, köpek eğitim merkezi ve evcil hayvanlar sağlık merkezi yapımı için ayırdığı 5 milyon liralık bütçenin yeterli olmayacağını belirtti. Ayaz, parti olarak bütçenin düzeltilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de Karataş bölgesinde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 48 milyon liraya ihalesi yapılan 6 bin kapasiteli hayvan barınağı inşaatının yüzde 40 oranında tamamlandığını, nisan veya mayıs aylarında açılmasının planlandığını söyledi.

Sahipsiz sokak hayvanları probleminin büyüdüğüne işaret eden MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da, şehir merkezlerinin hem insanlar hem de sokak hayvanları için güvenlik problemi haline geldiğine dikkati çekerek, ABB'yi 3 yıl boyunca kentte hayvan barınağı hizmete almamakla eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ise, Ankara'yı dört bölgeye ayırarak hayvanlarla ilgili bölgesel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, Ankara'ya bir hayvan barınağının yetersiz olacağını, ilçe belediyelerinin ABB ile aynı oranda kısırlaştırma çalışması yaptığını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da, barınağın ihalesinin 7 Temmuz 2021'de yapıldığını, 2021'de ABB'nin 17 bin 213 kısırlaştırma yaptığını aktardı.

Çiftçiye mazot desteği
Önergelerin okunmasının ardından gündemdeki maddelerin oylanmasına geçildi.

Gündemin ilk maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçimi yapıldı. 83 üyenin katılımıyla yapılan oylamada, Metin Akdemir, Gökhan Aslan, Nihat Yalçın, Ercan Şimşek ve Rüştü Biçer komisyona seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla, kent genelinde tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için çiftçilere mazot desteği verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABB'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”nda farkındalık etkinliği11 Ocak 2022 Salı 00:26
  • 1881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkânı sağlandı11 Ocak 2022 Salı 00:25
  • Esnafla istişarelerini sürdürüyor11 Ocak 2022 Salı 00:24
  • Çiftçilere destekler sürüyor11 Ocak 2022 Salı 00:23
  • Yenilenebilir enerjili temiz Gölbaşı11 Ocak 2022 Salı 00:22
  • Satranç heyecanı sona erdi10 Ocak 2022 Pazartesi 04:23
  • 100 simit camekanı kura ile dağıtıldı10 Ocak 2022 Pazartesi 03:26
  • Türk Tasavvuf Musikisinin En Özel Eserleri Mamak’ta Yankılandı10 Ocak 2022 Pazartesi 02:25
  • Başkan Oğuz köylerde yaşayan vatandaşları yalnız bırakmıyor10 Ocak 2022 Pazartesi 00:29
  • Maharetli ellerden estetik ürünler10 Ocak 2022 Pazartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti