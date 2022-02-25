Ankara Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis kararları yayımlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararlarının özetleri yerel basında yayımlandı. İşte o kararlar…

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin şubat ayı beşinci oturumunda, Mecliste kabul edilen kararların yerel gazetelerde yayınlatılıp ilan bedellerinin ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi ve takip edilmesi komisyon tarafından kabul edilmişti.

Bu karar ile birlikte Başkent’te yerel gazetelerde BİK ilanlarının yanı sıra ABB Meclis kararları da yayınlanıyor.

İşte gazetemizde yayımlanan Şubat ayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı özetleri;

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