Ankara Büyükşehir cenaze levazımatı satın alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihale ile binlerce cenaze levazımatı satın alacak. ihale tarihi 11.02.2022 olarak ilan edildi. Detaylar haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ihale ile binlerce cenaze levazımatı satın alacak.

İhale tarihi 11.02.2022.

İhale içeriği “1,50'lik 13000 adet ve 2,20'lik 7000 adet erkek cenaze levazımatı, 1,50'lik 13000 adet ve 2,20'lik 7000 adet bayan cenaze levazımatı alımı” diye ilan edildi.

Malzemeler Belediye sınırları içerisinde idarenin göstereceği yerlere ve Karşıyaka Mezarlığı idari binaya teslim edilecek.

Ankara Büyükşehir cenaze levazımatı ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.

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