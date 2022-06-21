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Ankara Büyükşehir derelere köprü yaptırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çubuk, Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Elmadağ ve Akyurt’ta değişik bölgelere dere geçiş köprüsü yaptırıyor. İş için ihaleye çıkıldı. İhale tarihi 20.07.2022.
Ankara Büyükşehir derelere köprü yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, köprü inşaatı işleri yaptırmak için ihaleye çıktı. 

Muhtelif bölgelerde “4. Grup Dere Geçiş Yapıları Yapım İşi” için çıkılan ihale 20.07.2022’de belediye binasında yapılacak. 

Köprü inşaatlarının yapılacağı ilçeler “ Çubuk, Çankaya, Mamak, Yenimahalle, Elmadağ ve Akyurt” olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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