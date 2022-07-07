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Ankara Büyükşehir Gimat Alt Geçidini genişletiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gimat Alt Geçidi’ni genişletiyor. ABB, Anadolu Bulvarı Gimat Alt Geçidi Genişletme Yapım İşi için ihaleye çıktı. 03.08.2022 tarihinde gerçekleşecek ihalenin ardından işin 120 günde yapılması öngörülüyor.
Ankara Büyükşehir Gimat Alt Geçidini genişletiyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan Gimat Alt Geçidi’ni genişletiyor. 

ABB, Anadolu Bulvarı Gimat Alt Geçidi Genişletme Yapım İşi için ihaleye çıktı. 

İhale şartnamesinde işin içeriği “Ortalama 1500 m uzunluğundaki yolun ve içinde bulunan betonarme alt geçidin genişletilmesi işi” olarak ifade edildi. 

03.08.2022 tarihinde gerçekleşecek ihalenin ardından işin 120 günde yapılması öngörülüyor. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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