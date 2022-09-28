Ankara Büyükşehir tarımsal sulama sayacı alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi çok sayıda sulama sayacı satın alacak.
Belediye Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı “Muhtelif Çaplarda Woltman Tipi Tarımsal Sulama Sayacı alımı” için ihaleye çıktı.
27.10.2022 tarihinde yapılacak olan ihaleyi kazanacak firma sayaçları, Belediye Kırsal Hizmetler Dairesi Haymana Şefliği Fen İşleri Deposuna teslim edecek.
BİK’in ihale ilanının detayları için TIKLAYIN.
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