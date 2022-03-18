Ankara Büyükşehir üst geçit ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı 4 adet üst geçit yaptırıyor.
Ankara Büyükşehir üst geçit yapım işi için ihaleye çıktı.
İhale tarihi: 07.04.2022.
İhale içeriği “4 Adet Yaya Üst Geçit Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi” olarak ifade edildi. Yapım süresi ise 245 gün.
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