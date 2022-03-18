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Ankara Büyükşehir üst geçit ihalesine çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı 4 adet üst geçit yaptırıyor. Ankara Büyükşehir üst geçit yapım işi için ihaleye çıktı. İhale tarihi: 07.04.2022.
Ankara Büyükşehir üst geçit ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı 4 adet üst geçit yaptırıyor. 

Ankara Büyükşehir üst geçit yapım işi için ihaleye çıktı.

İhale tarihi: 07.04.2022.

İhale içeriği “4 Adet Yaya Üst Geçit Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi” olarak ifade edildi. Yapım süresi ise 245 gün. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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