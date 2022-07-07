Ankara Büyükşehir yedek parça ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 272 kalem yedek parça alımı için ihaleye çıktı.
ABB’nin “Dizel Aktarma Kısmı 272 Kalem Yedek Parça Alım İşi” ihalesi 09.08.2022 tarihinde yapılacak.
Ankara Büyükşehir yedek parça ihalesi ve ilanının detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.