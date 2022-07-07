Ankara Büyükşehir yedek parça ihalesine çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 272 kalem yedek parça alımı için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde: