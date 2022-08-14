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Ankara Büyükşehirden “Bisiklet” Hamlesi

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunun sağlanması amacıyla “Smart Ankara Projesi” için çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Büyükşehirden “Bisiklet” Hamlesi

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması ve şehrin diğer ulaşım noktalarına entegrasyonunun sağlanması amacıyla “Smart Ankara Projesi” için çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği destekli proje kapsamında 408 adet elektrikli bisiklet, 34 adet elektrikli bisiklet şarj istasyonu, 8 adet bisiklet sayacı, otobüsler için 480 adet bisiklet taşıma aparatı, metro istasyonlarının bisikletli ulaşıma uygun hale getirilmesi amacıyla bin 290 metre bisiklet rampası, 2 adet panelvan araç ve filo yönetim yazılımının ihale süreci tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sürdürülebilir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği destekli “Smart Ankara Projesi”ni hayata geçirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ankara’ya temiz, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım modu olan elektrikli bisiklet paylaşım sistemini kuran EGO Genel Müdürlüğü proje kapsamında elektrikli bisiklet altyapısında kullanılacak malzemelerin tedarik sözleşmelerini imzaladı.

BİRÇOK KALEMDE İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği PRAG ihale kriterlerine göre 408 adet elektrikli bisiklet, 34 adet elektrikli bisiklet şarj istasyonu, 8 adet bisiklet sayacı, otobüsler için 480 adet bisiklet taşıma aparatı, metro istasyonlarının bisikletli ulaşıma uygun hale getirilmesi amacıyla bin 290 metre bisiklet rampası, 2 adet panelvan araç ve filo yönetim yazılımının ihale süreci tamamlandı.

PROJENİN İLK AŞAMASI TAMAMLANMAK ÜZERE           

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojilere Daire Başkanı Bülent Özkan, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Smart Ankara projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen sürdürebilir ulaşım için önemli olan bir proje. Kent hareketliliğini ön plana alan ve 5. 2 milyon euro hibe ile desteklenen bir proje. Bu proje 2 bileşenden oluşmakta 1. bileşeni mal alımı, 2. bileşeni ise hizmet alımı. İlk aşama olan mal alım aşaması tamamlanmış, ihalesi sonuçlandırılmıştır. İhale tamamen Avrupa Birliğinin kuralları çerçevesinde yapılmıştır. Bu proje kapsamında mal alımlarının tamamlanması ancak 2023 yılının ilk çeyreğinde sonuçlanmış olacak ve 2023 yılının başından itibaren bu bisikletler Ankara'da toplu taşımaya entegre olmuş şekilde hizmete başlayacaktır.”


 

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