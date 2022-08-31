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Ankara Büyükşehir’den satılık 4 adet taşınmaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki 4 adet taşınmazı satışa çıkardı. Satış işlemi ihale ile yapılacak. Satılacak olan taşınmazlar Çankaya’da bulunan meskenlerden oluşuyor.
Ankara Büyükşehir’den satılık 4 adet taşınmaz

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki 4 adet taşınmazı satışa çıkardı. 

Satış işlemi ihale ile yapılacak. 

Satılacak olan taşınmazlar Çankaya Karakusunlar’da bulunan meskenlerden oluşuyor. 

Ankara Büyükşehir’den satılık taşınmazların muhammen bedelleri 3 ila 4 milyon TL arasında değişiyor. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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