Ankara Büyükşehir’den satılık 4 adet taşınmaz

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki 4 adet taşınmazı satışa çıkardı.
Satış işlemi ihale ile yapılacak.
Satılacak olan taşınmazlar Çankaya Karakusunlar’da bulunan meskenlerden oluşuyor.
Ankara Büyükşehir’den satılık taşınmazların muhammen bedelleri 3 ila 4 milyon TL arasında değişiyor.
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