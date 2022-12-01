Ankara Büyükşehir’den satılık mesken ve arsa

İlan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan ve Keçiören'de bulunan 8 adet mesken ile 2 adet arsayı satışa sundu.
İhaleli satış işlemi açık artırma ile yapılacak.
İhale 29.12.2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. Katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni’nce yapılacak
Ankara Büyükşehir’in satılığa çıkardığı Keçiören’deki mesken ve arsalarla ilgili detaylı bilgi için TIKLAYIN.
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