Ankara Çankaya'da özel okulda büyük yangın

Başkentte, Çankaya'nın İlkbahar Mahallesi'nde özel bir okulda yangın çıktı.

Çankaya'da dış cephe mantolaması yapılan özel bir okulda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çankaya İlkbahar Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda meydana geldi.

Okulun dış mantolamasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan alevler kısa sürede okulun mantolamasını sarmaya başlayınca okulun güvenlik görevlileri durumu iftaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, okulda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.