Ankara El Nusra operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Başkent Ankara'da, El Nusra / Heyet Tahrir Şam Cephesi terör örgütü üyelerine yönelik soruşturmada, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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