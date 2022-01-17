Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi işbirliğiyle Annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde Yenimahalle’de uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamındaki 3 gün süren eğitimlere Barıştepe Yenimahalle Evi, Batıkent Meydan AVM ve Karşıyaka Kültür Merkezi’nde yüzlerce kadın katıldı.

Çocuklara anne takibi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden ilgili personeller projenin amacının annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını arttırmak olduğunu vurgularken, sadece kolluk kuvvetlerin narkotikle mücadele edemeyeceğini söyledi. Seminerde, annelerden evlatlarının takibini yapmaları, çocuklarının kimlerle, nerede zaman geçirdiği, çocuklardaki psikolojik ve fiziksel değişimi yakından takip etmeleri istendi.

Seminerde; uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılık döngüsü gibi konularda kadınlara detaylı bilgi verilirken katılımcılarla karşılıklı soru cevap şeklinde bilgi alışverişi yapıldı.