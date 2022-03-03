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Ankara Emniyet Müdürlüğünden 2021'deki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili paylaşım

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2021'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 bin 230 şüpheliden 1821’i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden 2021'deki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili paylaşım

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından geçen yılki narkotik operasyonlarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre düzenlenen 9 bin 217 operasyonda gözaltına alınan 17 bin 230 zanlıdan 1821’i cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 885 kilo esrar, 138 kilo eroin, 96 kilo sentetik kannabinoid, 80 kilo kokain, 46 kilo metamfetamin, 36 kilo skunk, 8 kilo afyon sakızı, 118 bin 617 ecstasy, 312 bin 953 captagon, 734 bin 929 sentetik ecza hapı, 2 bin 847 kök kenevir ve 466 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

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Zanlıların üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 220 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 30 av tüfeği, 130 şarjör, çeşitli çapta 3 bin 832 mermi, 270 hassas terazi ile 160 uyuşturucu düzeneği bulundu.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 milyon 326 bin 959 lira, 59 bin 400 avro ve 59 bin 549 dolara el konuldu.

Paylaşımda uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşlardan da yardım istenerek şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızın geleceği için uyuşturucu ile hep birlikte mücadele edelim. Tanık olduğunuz uyuşturucu satışı ve kullanımını WhatsApp ihbar hattımızdan (0552 155 06 06) anında bize bildirebilir, yardım ve destek alabilirsiniz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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