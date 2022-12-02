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Ankara Emniyet’ten satılık HEK aracı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 65 adet HEK aracı ihaleyle satışa sundu. İhale detayları haberimizde:
Ankara Emniyet’ten satılık HEK aracı

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 65 adet HEK aracı ihaleyle satışa sundu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve HEK'e ayrılmış araçların satışı için 22.12.2022  tarihinde ihale düzenlenecek. 

İhale Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.

Emniyet’in HEK aracı ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN. 

emniyet-hek-araci-ihalesi.jpg

www.gazeteilksayfa.com

 

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