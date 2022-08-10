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Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren Tekirdağ çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlar yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

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