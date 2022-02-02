Ankara Halk Ekmek toplu maske satın alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası, toplu maske satın alımı yapacak. Halk Ekmek, ihale ile tek kullanımlık 350 bin adet maske satın alacak. Halk Ekmek maske alım ihalesi detayları haberimizde: