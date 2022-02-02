Ankara Halk Ekmek toplu maske satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası, toplu maske satın alımı yapacak.
Halk Ekmek, ihale ile tek kullanımlık 350 bin adet maske satın alacak.
İhalede içerik “350.000 Adet Tek Kullanımlık Yüz Maskesi Alımı” olarak ilan edildi.
İhale 10.02.2022 tarihinde yapılacak.
Halk Ekmek maske alım ihalesi detayları için TIKLAYIN.
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