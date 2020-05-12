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Ankara hava durumu 16 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %84

Nem en düşük %38

Rüzgar Kuzey yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-158.jpg

16 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-108.jpg

16 Mayıs, 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs, 20 Mayıs  2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-108.jpg

gazeteilksayfa.com

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