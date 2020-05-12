Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı -2 derece
En düşük hava sıcaklığı -10 derece
Nem en yüksek %81
Nem en düşük %90
Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (SOĞUK) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
27 Ocak, 28 Ocak, 29 Ocak, 30 Ocak, 31 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.