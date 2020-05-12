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Ankara hava durumu 27 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı -2 derece

En düşük hava sıcaklığı -10 derece

Nem en yüksek %81

Nem en düşük %90

Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (SOĞUK) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-083.jpg

27 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-024.jpg

27 Ocak, 28 Ocak, 29 Ocak, 30 Ocak, 31 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-023.jpg

gazeteilksayfa.com

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