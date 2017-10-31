Ankara - İstanbul arası kaç kilometredir? Kaç saatte gidilir? En hızlı ulaşım yolu...

İstanbul – Ankara arası yaklaşık 450 kilometredir. İstanbul – Ankara seyahatleriniz için Yeni Hızlı Treni (YTH), Havayolunu ya da karayolunu tercih edebilirsiniz. Peki hangi güzergah daha hızlı ulaşımınızı sağlar? İşte cevabı:

Otobüs ile İstanbul – Ankara kaç saat sürer ?

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali – Ankara Otogarı (AŞTİ) ile İstanbul Otogarı – İstanbul Otobüs Terminali arasında yapılan otobüs seferleri yaklaşık 6 saat 45 dakika sürmektedir. Eğer yolculuğu kendi aracınız ile yapacaksanız ortalama 4 saat 43 dakika sürmektedir. Bu süreç hava koşullarına, trafik yoğunluğuna, yol durumu uzaklığına ve firmanın otobüs güzergahına göre değişiklik göstermektedir. Otobüs şirketleri yol güzergahlarını yolcu yoğunluğu ve kolay ulaşım dikkate alınarak kendileri belirlemektedirler.

İstanbul – Ankara Otobüs fiyatları, seyahat edeceğiniz firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 60,00 TL civarlarındadır.

Havayolu ile İstanbul – Ankara kaç saat sürer?

İstanbul – Ankara uçuş seyahatiniz yaklaşık 350 kilometredir. İstanbul Atatürk Havalimanı veya İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış, Ankara Esenboğa Havaalanı varış 45 dakika ila 1 saat arasında değişiklik göstermektedir. Uçuş süresi; havayolu şirketi, aktarmalı veya direkt doğrudan uçuş, hava koşulları (güneşli, yağmurlu, sisli), havaalanı pist durumu, uçuş yoğunluğu gibi faktörlere göre değişebilir. Bu süreç hesaplanırken rötar veya gecikmeler hesaba katılmamıştır. Uçağın kalkış ve piste iniş süresi hesaplanmıştır.

İstanbul – Ankara Uçak fiyatları, seyahat edilecek firma, gün, saat ve tarihe göre değişiklik göstermektedir. Güncel olarak fiyatları takip etmeniz gerekir.

Yeni Hızlı Treni (YTH) ile İstanbul – Ankara kaç saat sürer?

Pendik Tren İstasyonu ile Ankara Yeni Hızlı Tren Garı arasında kalkış ve varış olmak üzere tren yolculuğu yaklaşık 3,5 saat ila 4 saat arasında değişiklik göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD) tren yolculuk süresi aktarmalı ya da aktarmasız, doğrudan, direkt seferlere, yoğunluğu, güzergahta varsa hızlı tren arızalarına, iptal edilen tren seferlerine ve gecikmelere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), Yüksek Hızlı Tren saatlerinde 11 Eylül 2017 tarihinde değişiklik yapmıştır. TCDD tarafından yapılan açıklama; “İnşası devam eden Başkentray Projesi’ndeki çalışmalar kapsamında Sincan Gar’ da yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle yüksek hızlı trenlerin hareket saatleri değiştirilerek bazı YHT’ lerin Sincan’ da duruşları kaldırılmıştı. Çalışmaların Sincan bölümünün tamamlanması nedeniyle yüksek hızlı trenlerimizin hareket saatleri 11 Eylül’den itibaren çalışma öncesindeki durumuna getirilerek bazı YHT’ lerin Sincan Gar’ da ki duruşlarına yeniden başlanacak. “

İstanbul – Ankara Demiryolu fiyatları;

Standart Bilet Fiyatı: 70,00 TL

Esnek Bilet Fiyatı : 84,00 TL

Business Standart Bilet Fiyatı : 101,50 TL

Business Esnek Bilet Fiyatı : 122,00 TL

ANKARA İSTANBUL YOL TARİFİ