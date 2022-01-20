Ankara-İstanbul otoyolunda 290 personel ile kar mücadelesi

Ankara-İstanbul otoyolunda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla karla mücadelenin sürdürüldüğünü açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle güncel yol durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ankara-İstanbul otoyolunda saat 11.00 itibarıyla 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesinin sürdürüldüğü belirtilerek, "Ankara-İstanbul Otoyolu’nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır" denildi.

KAPALI YOLLAR

Açıklamada ayrıca kardan kapalı yollara ilişkin "Bingöl-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Gürün-Darende Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Kemaliye Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Malatya İl Sınırı-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Keban Ayrımı-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Hakkari-Şırnak Yolu Çığlı-Ortaköy arası ulaşıma kapatılmıştır. Çaldıran-Doğubayazıt Yolu Tendürek Geçidi ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Gürün Devlet Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır" denildi.