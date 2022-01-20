  • BIST 2.041,99
  • Altın 788.83399
  • Dolar 13.4591
  • Euro 15.2835
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -6 °C
»

Ankara-İstanbul otoyolunda 290 personel ile kar mücadelesi

Ankara-İstanbul otoyolunda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla karla mücadelenin sürdürüldüğünü açıkladı.
Ankara-İstanbul otoyolunda 290 personel ile kar mücadelesi

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle güncel yol durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ankara-İstanbul otoyolunda saat 11.00 itibarıyla 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesinin sürdürüldüğü belirtilerek, "Ankara-İstanbul Otoyolu’nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır" denildi.

KAPALI YOLLAR

Açıklamada ayrıca kardan kapalı yollara ilişkin "Bingöl-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Gürün-Darende Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Kemaliye Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Malatya İl Sınırı-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Keban Ayrımı-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.  Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Hakkari-Şırnak Yolu Çığlı-Ortaköy arası ulaşıma kapatılmıştır. Çaldıran-Doğubayazıt Yolu Tendürek Geçidi ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Gürün Devlet Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır" denildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkovac için yeni çalışma: Dünyada ilk olacak20 Ocak 2022 Perşembe 12:23
  • Site aidatları 8 bin liraya kadar çıktı! Vatandaş isyan etti20 Ocak 2022 Perşembe 11:44
  • MSB: 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi20 Ocak 2022 Perşembe 11:44
  • Sömestir turizmcilerin yüzünü güldürecek20 Ocak 2022 Perşembe 11:42
  • Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti20 Ocak 2022 Perşembe 11:38
  • PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel için karar günü20 Ocak 2022 Perşembe 11:35
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'in teröristbaşı açıklamasına tepki20 Ocak 2022 Perşembe 11:34
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Eskiden olduğu gibi federasyon görüşmelerine girmeyeceğiz20 Ocak 2022 Perşembe 11:32
  • Azerbaycan'ın bağımsızlığının dönüm noktası 'Kanlı Ocak'20 Ocak 2022 Perşembe 11:31
  • Sivas'ta Kızılırmak ile Serpincik Göleti buz tuttu20 Ocak 2022 Perşembe 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti