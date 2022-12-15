Ankara Kalesi’nde kağıt 'linol baskı' ile can buluyor

Ankara Kalesi’nde bulunan Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde Linol Baskı” ile kağıtlara can veriliyor. Altındağ’da geleneksel sanat dallarına ilgi giderek artıyor.

Bünyesinde birçok geleneksel sanata ev sahipliği yapan Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi unutulmaya yüz tutmuş “Linol Baskı”nın en güzel örneklerini ortaya koyuyor. Linolyumdan yapılan geleneksel baskı çeşidi “Linol Baskı” sadece sanata katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

GELECEĞE DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Fatma Duygu Sinan Şenocak tarafından Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde verilen "Linol Baskı" dersleri alan kursiyerler, hem ortaya birbirinden değerli sanat eserleri çıkarıyor, hem de anlamlı projelere imza atıyorlar. Altındağ'da bulunan ve Ankara'nın sembolleri olan camilere, heykellere, tarihi binalara ve kente değer veren bazı yapılara eserlerinde yer veren sanatçılar, geleceğe değer katmak için çalışıyorlar.

ATIK KAĞITLAR KULLANILIYOR

Kültür ve Sanat Evi'nde çalışmalarına devam eden sanatçılar ve kursiyerler, geri dönüşüme de büyük katkılar sağlıyor. Atık kağıtların dönüşümü ile el yapımı kağıt yapılan atölyede, bir yıl içinde yaklaşık 15 bin adet atık A4 kağıt geri dönüştürülerek, tekrar kullanılabilir kağıt haline geldi. Bu sayede doğaya da katkı sağlanıyor. Atölye, bugüne kadar binlerce ambalaj ve kağıt atığını verimli bir şekilde tekrar doğaya kazandırdı.

“ÇOK GÜZEL SANAT ESELERİ ÇIKARILIYOR”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Linol baskı tekniğinin keyifli bir sanat dalı olduğunu belirterek, "Altındağ'da büyük ilgi gören kültür ve sanat merkezlerimizde, hem geleneksel hem de modern pek çok sanatın başarıyla icra edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Linolyum kullanılarak yapılan baskılarla hem ortaya çok güzel sanat eserleri çıkarılıyor, hem de binlerce atık kağıt yeniden kullanılabilir hale geliyor. Yani hem sanat, hem de çok güzel bir geri dönüşüm çalışması yapılıyor" şeklinde konuştu.

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