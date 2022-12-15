  • BIST 5.196,95
  • Altın 1066.104
  • Dolar 18.6373
  • Euro 19.7937
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Ankara Kalesi’nde kağıt 'linol baskı' ile can buluyor

Ankara Kalesi’nde bulunan Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde Linol Baskı” ile kağıtlara can veriliyor. Altındağ’da geleneksel sanat dallarına ilgi giderek artıyor.
Ankara Kalesi’nde kağıt 'linol baskı' ile can buluyor

Bünyesinde birçok geleneksel sanata ev sahipliği yapan Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi unutulmaya yüz tutmuş “Linol Baskı”nın en güzel örneklerini ortaya koyuyor. Linolyumdan yapılan geleneksel baskı çeşidi “Linol Baskı” sadece sanata katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

GELECEĞE DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Fatma Duygu Sinan Şenocak tarafından Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde verilen "Linol Baskı" dersleri alan kursiyerler, hem ortaya birbirinden değerli sanat eserleri çıkarıyor, hem de anlamlı projelere imza atıyorlar. Altındağ'da bulunan ve Ankara'nın sembolleri olan camilere, heykellere, tarihi binalara ve kente değer veren bazı yapılara eserlerinde yer veren sanatçılar, geleceğe değer katmak için çalışıyorlar.

ATIK KAĞITLAR KULLANILIYOR

Kültür ve Sanat Evi'nde çalışmalarına devam eden sanatçılar ve kursiyerler, geri dönüşüme de büyük katkılar sağlıyor. Atık kağıtların dönüşümü ile el yapımı kağıt yapılan atölyede, bir yıl içinde yaklaşık 15 bin adet atık A4 kağıt geri dönüştürülerek, tekrar kullanılabilir kağıt haline geldi. Bu sayede doğaya da katkı sağlanıyor. Atölye, bugüne kadar binlerce ambalaj ve kağıt atığını verimli bir şekilde tekrar doğaya kazandırdı.

gallery_6-005.jpg

“ÇOK GÜZEL SANAT ESELERİ ÇIKARILIYOR”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Linol baskı tekniğinin keyifli bir sanat dalı olduğunu belirterek, "Altındağ'da büyük ilgi gören kültür ve sanat merkezlerimizde, hem geleneksel hem de modern pek çok sanatın başarıyla icra edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Linolyum kullanılarak yapılan baskılarla hem ortaya çok güzel sanat eserleri çıkarılıyor, hem de binlerce atık kağıt yeniden kullanılabilir hale geliyor. Yani hem sanat, hem de çok güzel bir geri dönüşüm çalışması yapılıyor" şeklinde konuştu.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’daki Sevgi Bahçesi sayesinde çocukların hayvan sevgisi pekişiyor13 Aralık 2022 Salı 16:12
  • Hazreti Mevlana 749. Vuslat Yıl Dönümü’nde Konya’da anılıyor13 Aralık 2022 Salı 11:14
  • Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı: Çok kuvvetli olacak13 Aralık 2022 Salı 09:51
  • Haftanın hava durumu! Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli geliyor12 Aralık 2022 Pazartesi 09:15
  • Kızılay Sanat Galerisi’nde dağcılık temalı fotoğraf sergisi düzenlendi11 Aralık 2022 Pazar 15:29
  • Başkent Ankara'da ucuz tencere ve tava izdihamı11 Aralık 2022 Pazar 08:02
  • Piknikçilerin kurduğu sofrayı ziyaret eden timsah korkuttu11 Aralık 2022 Pazar 06:44
  • Meteoroolji'den hava durumu açıklaması: Hafta sonu kuvvetli geliyor10 Aralık 2022 Cumartesi 09:51
  • Başörtüsü teklifi TBMM'ye sunuldu09 Aralık 2022 Cuma 14:40
  • Başkentray seferleri 12 Aralık'tan itibaren artırılacak09 Aralık 2022 Cuma 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti