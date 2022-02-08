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Ankara Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda Metin Özel güven tazeledi

Ankara Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Metin Özel, güven tazeledi.
Ankara Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda Metin Özel güven tazeledi

Ankara Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, çok amaçlı büyük bir salonda yoğun katılımla gerçekleştirildi. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner ile bazı odaların başkan ve yöneticilerinin de katılım sağladığı genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde kullanılan oyların tamamını alan mevcut Başkan Metin Özel, yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi. 

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Ankara Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Metin Özel'in açılış konuşması ile başlayan genel kurulda ilk olarak divan teşekkülü sağlandı. ANKESOB Başkan Vekili Mehmet Ali Okumuş başkanlığında oluşan Divan tarafından yönetilen genel kurulda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündemin diğer maddelerinin oylanmasına geçildi. Gündem maddeleri sırasıyla görüşülerek oylandı, Başkan Metin Özel ve yönetimi, 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi. Plaket takdiminin ve dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçime geçildi.

Metin Özel başkanlığındaki tek listeyle yapılan seçim sonucunda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Mevcut başkan Metin Özel tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. 

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Metin Özel teşekkür konuşmasına; üyelere ilgi ve katılımlarından ve kendisi ile yönetimine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ederek söze başladı. Oda üyesi kamyoncu ve kamyonetçi esnafın menfaatine yönelik olarak hizmet etmek ve destek olmak için geceli gündüzlü çalışacaklarını belirten Özel, "Yeni dönemde de üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirerek, sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin karşılanması noktasında var gücümüzle daha çok çalışarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Başta, her konuda bize destek olan ve genel kurulumuzu teşrifleriyle onurlandıran ANKESOB Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner olmak üzere genel kurula katılan oda başkanlarımıza ve diğer davetlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Bakanlık temsilcilerimize, Altındağ İlçe Seçim Kurulunun değerli personeline, emniyet teşkilatımızın mensuplarına, salonda hizmet veren personele ve genel kurulumuzun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği ve katkısı olan oda personelimize ve yöneticilerimize de çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadeleri ile konuşmasını tamamladı. 

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