Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü kaplama işleri yapıyor

Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü muhtelif yollarda bitümlü sathi kaplama işleri yaptırılıyor.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Karayolları 4. Bölge Ankara Müdürlüğü Karayolları 44 (Kırıkkale), 45 (Polatlı), 46 (Eskişehir) Ve 47 (Ankara) Şube Şefliği Sınırları Dâhilindeki Muhtelif Yollarda Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınarak muhtelif yollarda bitümlü sathi kaplama işleri yaptırılıyor.

İhale Sahibi: Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü



İhale Tarihi: 04.01.2023



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