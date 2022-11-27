Ankara Keçiörengücü Yılport Samsunspor'u konuk etti

Aktepe'de oynanan maçta kazanan çıkmadı. Takımlar karşılaşmadan birer puan kazandı.
Samsunspor 15'te Gaetan Laura'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ankara Keçiörengücü 54'te Ibrahim Olawoyin'in attığı golle karşılık verdi. Maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker (Dk. 58 Babaei), Bekir Karadeniz (Dk. 90+2 Eze), Rashad Muhammed (Dk. 63 Abdullah Aydın), Bardhi, Olawoyin, Balaj (Dk. 46 Melih İnan)
Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Dk. 61 Harris), Soner Gönül, Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dk. 61 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 86 Cihan Kahraman), Tanque (Dk. 86 Polat Yaldır), Laura (Dk. 78 Ahmet Sağat)
Goller: Dk. 15 Laura (Yılport Samsunspor), Dk. 54 Olawoyin (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 31 Tanque, Dk. 70 Ali Kaan Güneren, Dk. 71 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 39 Rashad Muhammed, Dk. 42 Bekir Karadeniz, Dk. 74 Babaei (Ankara Keçiörengücü)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.