  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Ankara keçisi üreticilerine verilen destek miktarı yüzde 100 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyoruz." dedi.
Ankara keçisi üreticilerine verilen destek miktarı yüzde 100 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara keçisi yetiştiricilerine ödenen desteklerde yüzde 100 artış yaptıklarını belirterek, "Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyoruz." dedi.

Kirişci, AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı ile Güdül Belediyesini ziyaretinin ardından 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali'ne katıldı.

Kirişci, Türkiye'de kültürel eserlerin yok edildiği ve görmezden gelindiği sürecin geride bırakıldığına işaret ederek, AK Parti’nin 2002'de iktidar olmasıyla restore edilen tarihi eserlerin gün yüzüne çıktığına ve eşsiz eserler olduğunun fark edildiğini söyledi.

Güdül'de de vatandaşların bazı yapıları restore ettirdiğini gördüğüne dikkati çeken Kirişci, "Bu gerçekten beni çok mutlu etti. Özellikle pandemi döneminde kırsalın önemi bir kez daha ortaya konuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, kırsalın üretim için de vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, her şartta üretime devam eden üreticiler için Bakanlığın her türlü desteği vermeye devam ettiğini vurguladı.

Ankara keçisinin yüzde 78'inin Ankara'da, bunun da yaklaşık yarısının Güdül başta olmak üzere etraftaki ilçelerde yetiştirildiğini belirten Kirişci, "Ankara keçisi de tıpkı eski eserlerimiz gibi yeniden hayat buldu. Keçimizle ilgili Bakanlık olarak bu zaman kadar verdiklerimizin daha fazlasını vererek bu üretimi desteklemeyi sürdüreceğiz. Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyoruz. Böylelikle yüzde 100 destek artışı Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize hükümet olarak sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Kırsalın yeniden inşa edilmesine yeni dönemde hız vereceklerini, tarım üretimin gücünün Türkiye’nin gücü olacağını belirten Kirişci, "Ocak, şubat ve mart döneminde tarımsal ihracatımız 7,2 milyar dolara çıktı. İthalatımız da var elbette ama ithalatımız ihracatımızın çok gerisinde olduğunu, ihracatın ithalatı karşılama konusunda da yüzde 148 ile rekor kırdığımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kirişci, festival alanında satış yapan kooperatifleri ziyaret ederek sohbet etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da birer konuşma yaparak, tiftik keçisinin Ankara'nın marka değerini daha da güçlendiren varlıklardan olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'nın Rus petrolüne kısa sürede alternatif bulmasının zor olacağı öngörülüyor06 Mayıs 2022 Cuma 11:31
  • Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı06 Mayıs 2022 Cuma 10:38
  • Borsa İstanbul, VİOP'ta açılış seansı için çalışma başlattı06 Mayıs 2022 Cuma 10:37
  • Borsa güne düşüşle başladı06 Mayıs 2022 Cuma 10:37
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı06 Mayıs 2022 Cuma 09:18
  • OPEC+ grubu haziranda 432 bin varil üretim artışına gidecek05 Mayıs 2022 Perşembe 16:37
  • İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı05 Mayıs 2022 Perşembe 14:47
  • TİM Başkanı Gülle: 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı05 Mayıs 2022 Perşembe 13:46
  • Gazprom: Almanya, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattını 2028'den önce kullanamayacak05 Mayıs 2022 Perşembe 12:51
  • Borsada spor endeksi nisanda yükselirken, şampiyon Trabzonspor'un hisseleri negatif ayrıştı05 Mayıs 2022 Perşembe 12:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti